Parimate sekka pääsesid ka fotod Lõuna-Eestist

Andide auhinna sai Kairi Kalmanni foto Põlva maakonnas Kanepi lähedal Jõksi Mõrsjaorus asuvast Sepalättest, mille veel teatakse olevat tervendav vägi. Lätte oja lookleb ida suunas nagu paljud teisedki raviallikad. Allikas voolab kokku paljudest väikestest lätetest ja suubub mõnekümne meetri pärast Jõksi järve. Kõneldakse, et kunagi vajus allikasse sepapada ja jaaniööl võib seal kuulda sepikoja haamrilööke. Sepalätte vees silmi pestes pidavat need särama minema ja haiged silmad terveks saama, ka juuksed pidavat pikaks kasvama, kui pead allikaveega pesta.

Vana-Võromaa auhinna sai Villu Urbani foto Laisi hiiepärnadest Rõuge vallas. «Koha leidsin maa-ameti pärandkultuuri kaardilt. Pärnad on läbimõõduga kuni meeter, kõrgus ligi 25 meetrit. Hiiekoht asub Murati järveni viiva tee ääres. Põhjapoolsed pärnad kasvavad ringikujuliselt ja lõunapoolsed reas,» kirjeldas pildi autor. «Võimalik, et see on vana talukoht, kuna reljeefikaardilt on näha maastikul ristkülikukujuline kõrgem ala, mis meenutab majaaset.»