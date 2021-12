Küsitlus: kuidas on teid mõjutanud elektri hinna tõus?

Hillar Surva, pilliparandaja

«Mina oma tööde tegemisel ei jälgi, millal odavam või kallim – kui vaja, tuleb kasutada. Mul on rohkem käsitöö, kus vaja valgust, suuri tööstuslikke tarbijad taga ei ole. Kodus abikaasa võib-olla jälgib kõige rohkem pesu pesemisel. Tolmuimejat iga päev ju ei kasuta, on küll telekas, arvuti, köögis aga pliit gaasiga.

Eluolu läheb niikuinii kallimaks, sellega seoses transport ja ka toit. Eks tuleb hakata kusagilt kokku tõmbama, aga päris küünlavalgel ka elada ei saa.»

Relika Rehemets FOTO: Agne Astel-rankla

Relika Rehemets, Võru loomade varjupaiga juhataja

«Endal on kodus kindel pakett, millel stabiilne hind ning mõjutanud see mind veel ei ole. Olen võrrelnud hindu ning võin öelda, et uuest aastast tõuseb paketi hind pea 50 protsenti. Jäin oma kindla hinnaga paketi juurde, börsipõhiseks ei muutnud.

Varjupaiga puhul protsente öelda ei oska, aga kulutused on läinud suuremaks. Ehk võib-olla kontoriruumis saab elementaarsemaid asju maha keerata, aga majades, kus loomad elavad, seda lihtsalt teha ei saa. Kui on ka soojakud, mis ei ole kõige paremini soojustatud, siis seal sellega mängida ei tohi.»

Henn Antson FOTO: Sten Mahov

Henn Antson, Väimela tervisekeskuse juhataja

«Eriti mõjutanud ei ole. Aasta tagasi valisin fikseeritud paketi, momendil on arve umbes 200 eurot ning meie suure tarbimise juures ei ole see suur – kui oleks korteris, siis küll. Tervisekeskuses on tarbimine automaatika peal, andur on nii õues kui sees. Kodus on ka fikseeritud pakett ning kui ma selle võtsin, maksin rohkem kui paljud teised. Kuu aja pärast võib kõik vastupidi olla. Ei tunne, et oleks hästi, aga on stabiilne.»

Eda Veeroja FOTO: Arvo Meeks

Eda Veeroja, Mooska talu perenaine

«Aus vastus on, et meil on lihakülmikud, mida ei ole võimalik niimoodi välja lülitada, vaid peavad ikka sees olema.

Kui aga rääkida tavatarbimisest, oleme kogu aeg pesu- ja nõudepesumasinad ööseks tööle pannud. Arutasime just, et peaks tarbimisgraafikud üle vaatama ja otsustama, kas sõlmime uued lepingud, kas saame kokku hoida.