Endine vallavanem sattus piirivaidlusse

Mullu novembris käis Otepää valla elaniku Valeeri Habe ja ta naabri Kaido Tambergi kinnistute piire kindlaks tegemas maamõõtja. Põhjus oli selles, et Tamberg soovis oma kinnistule päikeseparki luua ja vajas piiride kindlaks tegemist. Maamõõtja põhjendas mõõdistamist asjaoludega, et looduses oleva piirimärgi asukoht ei vasta varasemate mõõdistuste tulemustele ning üks kinnistutest on mõõdistatud L-EST süsteemis 2005. aastal, teine aga 1941. aasta süsteemis 1997. aastal, seetõttu on piiriandmetes vastuolud.