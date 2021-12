GALERII ⟩ Põlvas avati korraga uus bussijaam ja Grossi pood

Bussijaamas on kaheksa ooteplatvormi ja 110-ruutmeetrine ootesaal pinkide, ekraanide ja infokioskiga. Hoone kogupindala on 2000 m2, lisaks bussijaamale ja Grossi toidupoele alustavad seal tegevust apteek ja väikerentnikud. Paigaldatud on ka kahe erineva firma