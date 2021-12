Reedest võib Lõuna-Eestis minna jalgsi Peipsi järve jääle

Jääolud ei ole veel piisavalt head selleks, et järvejääle minna maastikusõidukitega, ent alates reedest on lubatud väljumine jalgsi Peipsi järvele Jõgeva-, Tartu ja Põlva maakonna piires, samuti Lämmijärvele, Pihkva järvele, Pattina järvele, Vaniku järvele, Pabra järvele ning Kriiva järvele.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits märkis, et piirivalvurid teevad jääluuret ja annavad märku, kui järvejää on piisavalt paks kandmaks ka maastikusõidukeid. „Tuletame meelde, et maastikusõidukiga järvele mineku puhul on kohustuslik väljumine registreerida. Seetõttu on tagumine aeg teha viimased ettevalmistused ja luua endale konto meie iseteeninduses nii, et saaks piiriveekogule mineku ja tuleku mugavasti registreerida,“ sõnas ta.