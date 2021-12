Loodavad taiesed hakkavad paiknema Räpina aianduskooli õpilaskodu köögi- ja söögialade kolmel seinal, aadressil Jõe 8. Otsitavad ideelahendused võiksid sobituda õpilaskodu interjööri ja olla positiivseks ning meeleolukaks tervituseks. Otsitavad kolm taiest võiksid omavahel kanda läbivat ideed ning moodustada seeria. Loodavate taieste materjal ja tehnika on vaba, kuid peab arvestama, et need hakkavad asuma intensiivse kasutusega köögi- ja söögialas.

Räpina Aianduskooli õpilaskodu taiese asukoht. FOTO: Riigi Kinnisvara

Räpina Aianduskoolis on võimalik õppida põhikooli baasil aiandust, maastikuehitust, floristikat ja tekstiilkäsitööd. Keskhariduse baasil õpetatakse aiandust, floristikat, maastikuehitust ja keskkonnakaitset.

2022. aastal valmiva õpilaskodu rekonstrueerimise eesmärgiks on kaasajastada nii hoone välisilmet kui ka interjööri. Hoone rekonstrueerimisprojekti on loonud Sirkel & Mall OÜ, arhitektuurse ja sisearhitektuurse osa koostajad ja autorid on Gea Hein ja Evely Nurk.

Žüriisse kuuluvad Räpina Aianduskooli õpilaskodu rekonstrueerimisprojekti autor Evely Nurk, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Denis Kalev Farkas ja Heli Tuksam ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Liisa Kaljula ja Andreas Trossek, Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom ja hääletusõiguseta tehniline ekspert Urmas Vahi Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 23 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Preemiafondi suurus on kokku 1150 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 02. märts 2022 kell 15.00. Võistlusjuhend ja lisad on kättesaadavad Riigi Kinnisvara kodulehel: www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid