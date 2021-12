Eestisse võib lähiajal levida telefonidele ohtlik pahavara

Pahavara levib SMS-ina ja kuigi sõnum ise ning lingile klikkimine ei nakata, on ohtlik lingilt rakenduse alla laadimine ja installeerimine. Oht puudutab kõiki telefonikasutajaid sõltumata võrguoperaatorist. Elisa telekomiteenuste juht Mailiis Ploomann selgitas, et uut tüüpi ja väga kaval pahavara jõuab kasutajate telefonidesse SMS-i teel.

„Sõnumis antakse kliendile teada, et teda ootab kas pakk, häälsõnum või mõni muu kiireloomuline põhjus, kuid sellest teada saamiseks tuleb avada sõnumis olev link. Seejärel soovitatakse avanevalt veebilehelt alla laadida rakendus, mis nakatabki seadme viirusega,“ ütles Ploomann.

Kõnealune viirus on kõikvõimas ja nähtamatu ning saab õiguse kogu telefoni üle. See saab lugeda sõnumeid, saata SMS-e, jälgida kõike mida ekraanile kirjutatakse ja edastab sinu telefonikontaktidele SMS-e, et viirus edasi leviks.