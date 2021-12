Eestlane kulutab jõulukinkidele keskmiselt 154 eurot

Kõige populaarsemad kingitused on raamatupoodide ja ürituste kinkekaardid, praktilise väärtusega kingitused, näiteks sokid, padjad ja elektroonilised seadmed ning kingitused lastele, selgus Credit24 läbi viidud kliendiküsitlusest. Lisaks praktilistele kingitustele toodi küsitluses välja ka kodumaise käsitöö ja toodangu eelistamist kingitusena.

Veel kaks aastat tagasi oli jõulukingitustele kuluv summa keskmiselt 128 eurot. Eestimaa elanikud eelistavad teha kingitusi peamiselt oma sugulastele ja lastele. Kingituste esikolmikule järgnevad kosmeetika ja vitamiinid, spaade kinkekaardid ning muud ühise ajaveetmise võimalused. 9 protsenti vastanutest ütles, et kavatseb kingitustesse panustada 300 eurot või enam.

"Viimased aastad on toonud ka nihke inimeste käitumismustrites," ütles Credit24 turundusjuht Annika Parm. "Kindlasti on siin mõju ka e-kaubanduse esiletõusul. Tervishoiukriis on pannud inimesed eelistama koduses keskkonnas tehtud e-oste."