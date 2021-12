Lüllemäe jõululaata peeti sel korral teisiti

Jõululaata saab Lüllemäel nimetada kohalikuks traditsiooniks ja selle korraldajaks on ajast-aega olnud Karula Kultuuriselts.

Mõned koha broneerinud kauplejad jätsid küll kohale tulemata, kuid ka see on mõistetav – lubas ju ilmateade jäävihma ning ohtlikult libedaid olusid. Õnneks oli väljas mõnusalt pehme talveilm. Korraldajad tänavad Aldo Rätsepale, kes hommikul laadaplatsi lumest puhtaks lükkas ning kauplejaid, kes oma käsitöö ning toidulettidega selle täitsid.

Järgmine kohtumine Lüllemäel on 21. detsembri õhtupoolikul, kui tähistatakse talvist pööripäeva jõuluvanadega. Siis on kohal kohvik Johanna kohvik Valgast, töötab kingituste kiirabi, fotojäädvustuse saab teha noorteka fotonurgas, sealsamas on võimalus ka piparkooke kaunistada.