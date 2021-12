Valgamaa lühiuudised

Valga muusikakool esitles uut klaverit

Esmalt esinesid uuel pillil õpilased, kelle põhipill on klaver. Seejärel oli võimalus kuulata Johan Randvere esituses Modest Mussorgski klaveripalade tsüklit «Pildid näituselt».

Selgub Tõrva valla kultuuripreemia saaja

Taas saab esitada kandidaate Tõrva valla kultuuripreemiale. See määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused on kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele vallas ja positiivselt kujundanud valla mainet. Preemia suurus on 1000 eurot.