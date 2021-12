Hargla koolijuhina alustas Helen Puusalu

«Olles olnud Hargla Kooli õpetaja, olen kursis kooli tegevustega. Olin eelmisel õppeaastal ka arengukava koostamise meeskonnas ja see andis veelgi avarama vaate kooli tulevikule,» rääkis värske koolijuht. «Arengukavasse said sisse meie kõigi ühised mõtted, see on meie suunanäitaja ja tingimata soovin järgida kirja pandud visiooni: Hargla Kool on ettevõtlik ja tervist edendav, kodukandi kultuuri, ajalugu ning traditsioone säilitav ja edendav kogukonnakool.»