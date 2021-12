«Meie spordielu sõltub suuresti sellest, kui palju on ettevõtted valmis panustama tippspordi kestlikkusse. Maks & Moorits on üks neist ettevõtetest, kes seisab Eesti tippspordi selja taga. Lisaks odaviskele on nad ka tänase Eesti parima nais maastikuratturi Janika Lõivu ning Tartu korvpallimeeskonna sponsorid ehk Lõuna-Eesti, nende kodupiirkonna, suurimad spordi toetajad,» ütles Magnus Kirt.

Kirdi sõnul on ta väga tänulik jätkuva võimaluse eest jätkata koostööd oma kodukandi ettevõttega. «Kuna olen pärit Valgamaa piirkonnast Tõrvast, on koostööl eriline tähendus, sest pean ise sportlasena äärmiselt oluliseks seda, et spordi tegemine ja selle toetamine jõuaks ka väiksematesse Eesti piirkondesse,» lisas Kirt.

Maks & Moorits on olnud Eesti ühe edukaima meessportlase taustajõud viimased kolm aastat.