Kaks venda päästavad lavalaudadel tähti

Lavastus räägib kahest uudishimulikust vennast, kes satuvad seikluse keerisesse. Peagi saab selgeks, et nende kodus varjab ennast ka Tähenärija, kes on kõik tähestiku tähed ära õginud või tagavaraks peitnud. Poisid hakkavadki siis mõistatuslike mängude ja muusika kaudu Tähenärijalt tähti tagasi kavaldama, et aabits saaks jälle terveks.