Aigro punktilisa ei saanud

Laupäeval kvalifitseerus ta lõppvõistlusele 29. kohaga. Pühapäeval pääses põhivõistlusele koha võrra kõrgemalt positsioonilt ja punktikohast jäi puudu 2,1 punkti. «Kvalifikatsioonihüppega võib rahule jääda ja väike edasiminek võrreldes eilsega oli. Võistlustel olud muutusid ja mitte kõige parema vormiga tihedas konkurentsis on raske midagi suurt tahta,» rääkis Aigro pühapäeval.

«Sellega on, nagu on, kuid nüüd üle väga pika aja on ees ootamas vabatreeningud tehnika parandamiseks ning seejärel lähen edasi Engelbergi,» lisas ta.