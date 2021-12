Maarius Suviste: nahaalsuse tipp

Tavaelus see suure tõenäosusega kõne alla ei tule. Sest enne, kui üldse palgatõusust juttugi teha, tuleb ikka midagi suurt korda saata, tööd rabada, ennast tõestada. Ja kui veab, tulebki miskit juurde. Heal juhul. Aastate pärast. Kui muidugi vahepeal kriisi tõttu vähemaks ei võeta.

Aga nagu valimisjärgsed toimetused omavalitsustes näidanud on, elatakse seal justnagu omas maailmas, mullis. Ühtede esimeste otsustega panevad meepotile ligi saanud omad joped teistele omasugustele palka juurde nii et on. Jah, palgaralli tuules tuleb toiduahel ju varakult paika panna. Et pukis olemist kindlustada.

Jutud sellest, et naabrite juures ju ka tõsteti palka, on lihtsalt puhas demagoogia, udu, silmakirjalikkus.

Panna silmagi pilgutamata uuele vallajuhile eelkäijaga võrreldes tuhatkond eurot palka juurde, nii et see jõuab juba riigikogu liikme töötasu maile, on ikka nahaalsuse tipp. Siin ei ole praegu küsimus selles, kas riigikogulane saab palju või vähe palka ning kas peab äraelamiseks taksot sõitma. Küsimus on selles, et Kagu-Eesti on teadupärast üks vaesemaid, kui mitte kõige vaesem piirkond Eestis.

Peaks olema nii, et valla- või linnajuhi palk on seotud konkreetse omavalitsuse keskmise palgaga.

Paljud selle piirkonna inimesed ei teeni terve kuu jooksul tööd rabades sedagi palka välja, mis mõnele vallajuhile samas suurusjärgus ainuüksi lisaks pandi. Vähe sellest. Palgalisa tuli mõnel juhul hoolimata sellest, et kuigi on aastaid meepoti juures oldud, ei saadud valimistel niigi palju hääli, et oleks volikogusse pääsetud.

On ka kavalamaid, kes seovad juhi palga Eesti keskmise palgaga. Kui ironiseerida, siis tõesti ju ütlematagi õiglane, et kui suuresti Tallinn ja Harjumaa palgarallit veavad, tuleb automaatselt ka kagunurgas palka tõsta.

Terve mõistus aga ütleb, et enne töö, siis palk või kuidas töö, nõnda palk. Aga kui maksumaksja raha laialt käes, ega siis ju pea end tagasi hoidma.

Peaks olema nii, et valla- või linnajuhi palk on seotud konkreetse omavalitsuse keskmise palgaga. Kuidas elab valija, nõnda elagu ka juht. Oma vaestega võiks ikka ühte sammu astuda. Mitte nii, et elu käib justkui eri planeetidel.