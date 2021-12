«Nii terviseamet kui ka teadusnõukoda on soovitanud piiranguid mitte leevendada, aga ühe erandi me täna tegime,» märkis Aab. «31. detsembri õhtust kuni 2. jaanuari hommikuni ei kehti kella 23 piirang ning sel perioodil võib ka pärast kella 23 avalikes asutustes viibida,» kinntias Aab.

Aab tõdes, et nakkuskordaja on Eestis ühe kandis ja nakatumiste levik on peatunud, kuid näha on ka kõrge vaktsineerimishõlmatusega riikides, et levik läheb ülesmäge.