«Allohvitser on kaitseväe selgroog. Ta on sõdurite juht, väljaõppe läbiviija ja eeskuju kõiges,» ütles rännaku läbiviija kaitseväe akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann. «Allohvitseri amet on kõike muud kui kerge, täpselt nagu ei ole kerge olla pidev eeskuju või ei ole kerge end pidevalt distsiplineerida. Lõpurännak, ehk akadeemia päraselt veeblirännak, on just üks selline väljakutse, mis nõuab inimeselt kõige seni kogetu ja õpitu kokkuvõtmist.»