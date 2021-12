«Suitsusaun on meile Kagu-Eestis igapäevane asi – siin ju tuhatkond toimivat suitsusauna,» ütles Hobbitoni Eesti müügijuht Ragner Lõbu tunnustust vastu võttes. «Meil on hea meel, et selline elujõuline traditsioon saab nüüd täiendavat tähelepanu.»

Lõbu sõnul on suitsusauna ehitamise kõrval tähtis ka see, kuidas osatakse sauna kütta, milliste puudega köetakse ning kuidas käib hilisem tuulutamine. Kütmiseks sobivad tema sõnul kõige paremini haab ja must lepp.

Aasta toode - traditsiooniline suitsusaun hobbiton oü FOTO: Hobbiton OÜ

Leiutamisel ka uudne küttekeha

Kerise võib Lõbu sõnul teha traditsioonilisel moel maakividest, šamottkividest kolde ja võlviga. «Kuid üks noor Põlvamaa pottsepp arendab ka uudset suitsusauna küttekeha, mille keris peaks minema kiiremini soojaks ning salvestama paremini sooja.»

Aasta toote žürii liikme Kuldar Leisi sõnul võlus komisjoni ka see, et kuigi Hobbiton on 25 aasta jooksul pannud enamjaolt oma jõu eksporti, on firma nüüd traditsioonilise suitsusaunaga oma juurte juurde tagasi tulnud. «Selline samm on järgimist väärt,» lisas Leis.

Müügijuht Ragner Lõbu sõnul on suitsusauna ehitamise kõrval tähtis ka see, kuidas osatakse sauna kütta, milliste puudega köetakse ning kuidas käib hilisem tuulutamine.

Räpina vallavanema Enel Liini sõnul on Hobbiton andnud vallale taas põhjust rõõmu ja uhkust tunda. «Mul on hea meel, et mõni ettevõtte on tulnud, et jääda ja kasvada ning teha stabiilselt seda, mida nad hästi oskavad,» sõnas Liin.

Põlvamaa arenduskeskuse juht ja vallavolikogu aseesimees Lennart Liba meenutas oma esimesi saunamälestusi, mis pärinesid lapsepõlvest vanaisa suitsusaunast, mis on nüüd üle saja aasta vana. «Loodan, et Hobbitoni toodetel on sama pikk eluiga ning tooted saavad ka järjest paremaks.»

Enamik Hobbitoni suitsusaunu müüakse Lõbu sõnul Põhja-Eestisse. «Lõuna-Eesti inimesed kasutavad pigem seni säilinud vanu saunu, mis pole veel tuleroaks langenud,» muigas ta. Ettevõte pole välismaale seni suitsusaunu veel tootnud.

Traditsiooniline suurus tagab parima leili

Kuigi eritellimusena on võimalik lasta ehitada ükspuha milline suitsusaun, võiks see Lõbu sõnul jääda välja kujunenud mõõtudesse kolm korda viis meetrit, mis tagab leiliruumis kõige parema elamuse.

Suitsusauna valmistamiseks kulub plaanist kuni esimese leilini müügijuhi sõnul umbes kolm kuud. Selle sisse mahub kohapealne vundamendi ehitus, sauna valmistamine tehases, kohapeal kokkupanek ja kerise ehitus.