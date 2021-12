Lisaks Kubijale saab Võrus talisupelda ka Tamulas

«Küll aga on igal hommikul Tamulas lahti raiutud jääauk, mida kõik huvilised oodatud kasutama. Otse vetelpääste torni all, mitte liiga kaugel kaldast. Hoiatan, et seal pole redelit ja lühemal inimesel varvas põhja ei ulatu, aga saab end kenasti välja hiivata. Soovitame minna esimesel korral koos sõbraga, kes hädas aitab, aga ise kasutan seda jääauku iga päev, toimib. Ja ausalt öeldes, kui ikka igal hommikul ise oma jää­augu lahti raiud, on emotsioon ehedam,» rääkis talisupluse entusiast.