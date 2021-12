Küsitlus: kuidas veedate jõuluaega?

Airi Hallik-Konnula, Urvaste külade seltsi projektijuht

«Veedame jõulud perega ämma-äia juures. Jõulureedel sõidame võib-olla natuke ka ringi, aga jõululaupäeval oleme Urvastes. Praegune raske aeg meid väga ei mõjuta, me ei ole suured pidutsejad olnud. Võtame jõulud vastu väikeses pereringis. See jõul möödubki ilmselt väiksemates seltskondades – mulle sobib see väga hästi. Teeme lähedastele kingitusi ning veedame jõulud traditsiooniliselt kas minu või Marguse (abikaasa Margus Konnula ehk Contra – toim) vanemate juures. See on ka lastele väga tähtis, kuigi nad on juba päris suured.»