Valga poliitik Allain Karuse eitab häälte ostmist

Head sõbrad ja toetajad, viimase nädala sündmuste valguses pean andma mõned selgitused. Kui oma telefoni sisse lülitasin, siis see täitus heade ja soojade soovidega. Teie toetavad sõnad annavad jõudu! [☺️]

Esmalt olgu öeldud, et ma ei tunnista enda süüd. Koos meeskonnaga töötasime Valga tänavatel, kus suhtlesime kaaslinlastega, et aidata oma kodukoht taas õigele teele. Selle käigus jagasime valimismeeneid, suupisteid ja kutsusime enda poolt hääletama - see kõik on tavapärane valimiskampaania osa, mida kinnitab iga kogenud poliitik.

Ma pole poliitik, vaid inimene ja ettevõtja kes püüab oma kodukohas elu edendada.

Minu nägemuse kohaselt oli tegemist tavapärase valimiskampaaniaga, kuid politseil on teine nägemus. Mul on soov teha politseiga koostööd, et välja selgitada, kui õhuke või paks on poliitkampaania hea tava joon. Vajadusel saame olukorras selgusele kohtus. Tahan üle rõhutada, et kokku puutunud politseinikega oli meil hea vastastikune mõistmine ja austus.

Kusjuures, vanglas pakutud hommikupuder oli peaaegu sama hea kui kodus. Aitäh!