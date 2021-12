Põlvas algas ridaelamu ehitus psüühilise erivajadusega inimestele

Tegemist on ainulaadse majaga. «Tänaseks on tüüpprojekti järgi ehitatud kortermaju üle Eesti valminud juba terve tosin. Põlvasse ehitame erivajadusega inimestele kaasaegse liginullenergia ridaelamu,» ütles AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd pressiteate vahendusel. «Selle ruumide planeering on ennast juba kortermajas tõestanud ja jääb samaks. Lihtsalt korterid ei asu üksteise peal, vaid ühel korrusel, teineteise kõrval.»

Ridaelamutes on kokku viis korterit, kus elab perena kuus inimest. Igal elanikul on privaatne magamistuba, lisaks avar elutuba ühistegevusteks – kokkamiseks, söömiseks, televiisori vaatamiseks või vaba aja veetmiseks.

AS Hoolekandeteenused Kesk-Lõuna piirkonnajuhi Imbi Rego sõnul on nad juba üle kümne aasta töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud.

«Me sulgeme suuri hooldekodusid lihtsal põhjusel – igaühe soov on elada kodus, mitte institutsioonis. Juba üle 1300 erivajadusega inimese elab väikestes, hubastes kodudes. Näeme, et nende elu on saanud uue sisu – paljud käivad tööl või tegelevad hobidega,» lisas Rego.

Tema sõnul on oluline osa inimeste elus eneseteostus, võimalus teha midagi kasulikku kogukonna heaks. «Meie soov on aidata elanikel leida üles tema jaoks sobivad tegevused, näiteks huviringid või võimalus teha võimetekohast tööd. Tänu sellele teevad elanikud mitmes kogukonnas erinevaid töid, näiteks hooldus- ja haljastustöid kas hooajaliselt või põhitööna,» rääkis Imbi Rego.

«Eelmisel aastal sai valmis kortermaja Põltsamaal, mis andis 24 inimesele võimaluse tulla kogukonna keskele elama. Tänaseks on sellest kujunenud meeldiv kogemus kõigile – meie elanikud tunnevad, et nad on osa kogukonnast,» lisas Rego. «Nad on leidnud endale linnas tegemisi, häid naabreid ning mis põhiline – nad tunnevad ennast turvaliselt ja hoituna kogukonna poolt. Usume, et ka Põlvasse kolivad inimesed leiavad linnas kasulikku tegevust ja peale sisse elamist tunnevad ennast osana kogukonnast.»