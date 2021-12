30 aasta vältel on klubi korraldatud suusa-, jooksu-, ratta- ning rulluisuvõistlustel osalenud kokku 571 458 inimest ehk ligi poole Eesti jagu rahvast. Enim osavõtjaid on olnud rattaüritustel – 257 839, jooksuüritustel on neid olnud 171 443. Tartu maraton on suusatama motiveerinud 122 655 inimest ning rulluisumaraton rullitama 19 521 osalejat.