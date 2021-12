Põlvamaa lühiuudised

Omavalitsusliitu asub juhtima Enel Liin

Liidu üldkoosolekul on esindatud maakonna iga valla vallavanem ja volikogu esimees. Nende seast valitakse vallavanematest koosnev juhatus, mille esimees vahetub iga 16 kuu järel. LEPM

Põlva haigla tegi Põlvamaal asuvale Tilsi perekodule kingitused.

17. detsembril tähistati jõulukampsuni päeva – tegemist on heategevusliku ettevõtmisega, millega kutsutakse sel päeval inimesi tavapärasest enam teisi märkama ja aitama. «Meiegi soovime omalt poolt head teha ka väljaspool haiglaruume,» teatas Põlva haigla.

Räpinas näeb noore kunstniku näitust

Toots on seni noorim kunstnik, kes Räpina loomemajas oma näitusega üles astunud. Maalimisega on ta tegelenud väikesest saati. Inspiratsiooni ammutab Mona Marii loodusest ja huvitavatest inimestest. Oma oskusi arendab ta Tartu lastekunstikoolis, teatas Räpina vallavalitsus ühismeedias. LEPM

Lapsed külastasid ettevõtlusküla

Oktoobrist detsembrini said Põlvamaa koolide 4.–6. klasside õpilased osaleda Tartus Ettevõtlusküla MTÜ linnakus õppemängus «Ettevõtlik kodanik».

Koostöös Põlvamaa arenduskeskuse ja Ettevõtlusküla MTÜga sai umbes 350 õpilast osa praktilisest koolituspäevast. Mängiti läbi erinevaid töömaailma situatsioone. Lapsed kogesid ettevõtte juhi ja töötaja rolli ning said ettekujutuse, kust tuleb raha ettevõttele, millised on maksud ja mida riik nendega teeb, milline on ettevõtlik inimene ja kuidas raha ringleb.