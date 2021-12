Mis mured teiega kohtunud valgamaalastel südamel olid?

Ärikeskkond oli kindlasti üks teemadest. Valgamaal nagu mõnes teiseski kohas Eestis on paradoksaalne seis, et ühelt poolt napib ettevõtetel töökäsi, teisalt on töötus suhteliselt kõrge. Üks teema, millest rääkisime, oli töötukassa toetuste skeem: kui hästi see vastab ettevõtjate ja ühiskonna vajadustele, kas seal peaks olema midagi teistmoodi, et inimestel oleks rohkem motivatsiooni naasta tööturule.