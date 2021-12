Ilutulestiku korraldavad tänavu vaid üksikud vallad

Paljud omavalitsused pole viimastel aastatel enam ise ilutulestikku korraldanud, kuid uueaastasaluut pole jäänud tulemata – selle eest on hoolitsenud eraisikud. FOTO: Arvo Meeks

Kagu-Eesti omavalitsustest on otsustanud aastavahetusel oma rahvale ilutuld pakkuda ainult kolm valda: Põlva, Räpina ning Tõrva. Teistes piirkondades ei ole seda tehtud kas mitte iial või on sellest loobutud just viimasel paaril aastal.