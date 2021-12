Euroopa suund on toetada transpordiliike, mis panustavad rohkem rohelisse tulevikku, enim toetatakse raudteesuunda. Rongiliiklusel ongi tulevikku, kuid paraku läheb see rahavoog praegu Lõuna-Eestist mööda Tallinna–Pärnu–Riia suunal kulgeva Rail Balticu valmis ehitamiseks.

Kuigi huvi on olemas, ei jätku Eestil ronge ka selleks, et luua ühendus Riia ja Tartu vahel. Praegu seisavad Riiast Valka sõitvad rongid mõnda aega Valgas ja sõidavad siis Riiga tagasi. Üks võimalus on panna Riia–Tartu liinile mõne aasta pärast sõitma diiselrongid, pärast seda kui Tartu–Tallinna liinil hakkavad liikuma uued elektrirongid. Samas on Eesti Raudtee kinnitusel lätlastel huvi olemas Valgast Tartusse edasi sõita ning praegu peetakse sellel teemal ka läbirääkimisi. Küsimus on, kuidas klapitada graafikuid ja kas need rongisõitjatele ka sobivad.