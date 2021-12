Palju abi oli ja on ka praegu nendest ametnikest, kes olid üle tulnud endistest vallavalitsustest. Nende teadmised kohalike tegelikust elust olid ja on hindamatud. See kõik aitas teha algust uuel vallal, mis tähendas mulle seda, et tegelik ehk sisuline haldusreform alles siis algas.