Jõuludeks võib kinkida nii toitu, jootekolvi kui ka vannitoa

Eesti lastekaitsjate jaoks on jõuluaeg aasta üks toredamaid, sest siis pakub nende töö palju võimalusi abivajavaid peresid ja lapsi rõõmustada. Samal ajal saavad suure hulga kinkimisrõõmu ka mitmed osavõtlikud inimesed ja ettevõtted üle Eesti, tõdeb sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna konsultant Tuuli-Brit Vaga.

Näiteid jõuluaegsetest ideedest, kuidas abivajajaid toetada, on seinast seina - loomulikult on levinud jõulusöömaajad, kuusepuud suurperedele ja kingipakid lastele. "Eriti hindavad lastekaitsjad Maxima Inglipuu kampaaniat, mis juba aastaid rõõmustab abivajavaid lapsi, pakkudes neile just neid kinke, mida lapsed tõesti soovivad. Samuti on Punane Rist koostöös lastekaitsjatega juba kaua toetanud abivajavaid peresid ka pühade rõõmsamaks muutmisel," nentis Vaga.

Eriti toredad on tema sõnul aga lood, kus kohalikud ettevõtted ja kogukonnaorganisatsioonid aitavad oma kandi peresid rõõmustada. Nii on on näiteks Võrus juba aastaid sealtkandi lapsi ja peresid aidanud MTÜ Koos Laste Heaks koostöös Postimees Grupiga, Maksimarket ja kogukonnaorganisatsioon Saagu Parem. Samuti on perede seas oodatud traditsiooniks kujunenud jõulupidu koos kingipakkidega Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduses.

Abivajajaid tahavad pühade ajal rõõmustada ka eraisikud, kes on annetanud nii kinke lastele, köögitehnikat, talveriideid ja -jalatseid, raamatuid kui tekke-patju. Omavalitsuse vahendusel jõuavad peredeni ka erinevad kinkekaardid. Rahalise toetuse abil, mis laekub mitmetesse Eesti omavalitsustesse näiteks Selverilt või Postimees Grupilt, aga ka teistelt ettevõtetelt ja eraisikutelt, pannakse tihti kokku jõulused toidupakid majanduslikult vähekindlustatud peredele.

"Kes soovivad pühade ajal abivajajaid toetada ja ise otseselt ei tea, kellele abi pakkuda, peaksid kohaliku omavalitsusega ühendust võtma," rõhutas Vaga. Lastekaitsjad teavad ja tunnevad oma piirkonna tuge vajavaid peresid kõige paremini ja oskavad ka kinkijatele nõu anda, mida täpsemalt vaja oleks.

"Meie roll on jõulude ajal ütlemata meeldiv - saame olla vahendajad kingisaajate ja kinkijate vahel, et kingisaajad saaksid tõesti seda, mida vajavad, ja ka kingitegijatel oleks lihtsam valikut teha. Veel parem osa on aga see, et saame jõulurõõmu kohale toimetada ning näha laste ning nende perede ehedaid emotsioone,” sõnas üks pikaajaline lastekaitsetöötaja. Näiteks meenutab ta rõõmuga aasta tagust kogemust, kui Võru ettevõtjad aitasid rajada vannitoa vanaemale ja erivajadusega lapselapsele, kes seda hädasti vajasid.

Mitu lastekaitsjat sõnab aga, et nende amet on saanud inspiratsiooniks nende sõpruskonnale. "Minu tutvusringkond on teinud abivajavate perede lastele kingikotikesed. Alles hiljuti ostsime ühele perele teleka, teise pere lastele talvesaapad ja kelgud, pereemale aga ilusalongi kinkekaardi, et ka tema saaks ennast veidi tuulutada, " rääkis üks neist ja lisas, et ehkki jõulud on kinkimise aeg, oleks veel toredam, kui heategevusega tegeletaks aasta ringi.

"Heategevuse vahendamine ja ka ise panustamine on võimalus peredele öelda, et tegelikult mõistan ja hindan teid ning soovin teile parimat. Kindlasti on selline kontakt perede ja lastega ka iseenda jaoks rõõmutoov - kehtib ütlus, et kingitus toob rõõmu nii selle andjale kui saajale," sõnab teine.

Kolmas aga räägib, millist rõõmu tegi see, kui ta sai oma abi pakkuda soovinud sõprade jaoks leida pere, keda toetada. "Minu roll oli leida lapsed, kellele jõuluvana võiks kingi teha. Ma rääkisin plaanitud heategevusest ka pereemale, kes oli pisarateni liigutatud. Küsides temalt laste soove, ei osanudki ta neid kohe öelda - ta oli lastega jõuluvanale kirjutamist edasi lükanud, sest kartis, et ei suuda nende soove täita. Tänu abilistele julges ta aga seda teha. Laste soovid olid väga realistlikud ning minu sõprade abiga saame täita kahe väikese lapse jõulusoovi. Nüüd jääb veel oodata jõuluvana, et kingid kohale jõuaksid," rääkis lastekaitsja.

Tuleb aga ette ka päris omamoodi lugusid. Näiteks soovis ühe majanduslikult keerulises olukorras pere teismeline poeg mõned aastad tagasi jõuluvanalt jootekolbi, mille ta ka sai. Üks suurpere, keda ühel aastal aidati, leidis aga järgmisel aastal ise võimalusi toetada abivajavate perede kingikotte.