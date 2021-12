Keskkonnaministeerium annetas hooldekodudele mööblit

Kasutatud, kuid korraliku mööbli said omale Kose Kodu, Hellenurme Kodu, Ihasalu pansionaat ja Männiku pansionaat. Kokku annetati hooldekodudele 83 riidekappi, 9 dokumendikappi, suur hulk toole ja laudu ning üks diivan.

Asekantsler Margit Martinsoni sõnul on hea meel, et kolimise käigus üle jääv mööbel leiab ka edaspidi kasutust. „Enim mööblit viisime Aa külla Männiku pansionaadile, kus toimus tänavu jaanuaris suur ja traagiline põleng. Neil on seda abi tõesti väga vaja,“ ütles Martinson.