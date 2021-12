Lammas on nunnu loom küll, aga tema lihal kipub paljude meelest olema juures säärane kõrvalmaitse, et jõuluõhtu põhiroaks seda valida nagu ei julgegi. On see müüt või tõsi, et lammas pidulauale ei sobi? Selle väljaselgitamiseks palkas Lõuna-Eesti Postimees Karula parimad meistrid, kes kohapeal kasvanud mahedast kihnu lambast jõuluprae tegid.