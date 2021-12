Lõuna-Eestisse lisandus kaks pakiautomaati

Omniva pakiautomaadid on ligipääsetavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kõikides automaatides saab tasuda viipemaksega.