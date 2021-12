Milliseid kohti võiks pühade ajal külastada?

Et saabumas on pikemad pühad, kus paljudel inimestel tavapärasest rohkem aega olla oma pere ja sõpradega, otsustas Lõuna-Eesti Postimees vaadata otsa Lõuna-Eesti turismipaikadele ning koostada neist külastamist väärivate kohtade esikümne. Muidugi mõista ei pretendeeri nimekiri absoluutsele tõele, vaid peegeldab lehetegijate soovitusi, tähelepanekuid ja hinnanguid. Valikut, milline paik on see kõige-kõige, on teha keeruline, sest külastamist väärivaid kohti on Võru-, Põlva- ning Valgamaal väga palju.