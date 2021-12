Jõulurõõmu jagub igasse aknasse

Väljapanek «Jõulurõõmu igast aknast» koosneb kolmest fotoaknast ning kolmest kingipakist, kus omakorda 12 vaateakent. «Teema sai alguse sellest, et on olnud raske aeg, kus ei ole saanud võib-olla nii palju külas käia, kui tahaks. Kompositsiooniliselt on tegemist pildistamisakendega, kus oledki nagu koduaknal, taustaks jõulukuusk,» kirjeldas dekoratsioonide idee autor, Võru linna haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla. «Siin kõrval olev (kolm kingipakki 12 aknaga – S. M.) aga ei olnud algul plaanis, kuid on hea näide algatuse ideeseemnest. Noortekeskusel oli linnakaunistamise konkursi mõte ning see arenes selliselt, et kõik meie koolid-lasteaiad said tekitada oma jõuluakna.»