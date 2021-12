Põlva pensionäri elu aitas inimväärseks muuta optimism

«Mina ei nurise millegi üle,» toonitas paari päeva pärast 75. sünnipäeva tähistav Lasman. «Olen elult õppinud, et kui sa iga asja peale nurised ja sind valdavad negatiivsed emotsioonid, tapab see sind ennast. Aga kui oled positiivne ja usud millessegi, on see igal juhul abiks. Igas inimeses on armastust, hoolivust ja usku, keegi pole sündinud kurjana. Püüan elada armastuses, teistele head tehes,» rääkis Koguja raamatust häid õpetussõnu kogunud mees.