Vallalt saab kingipaki, kommikoti, meepurgi või raha

Rõuge valla sotsiaalameti juhataja Triinu Õispuu sõnul kulub jõulutoetustele 9000 eurot. «Lastele on kommipakid, eakatele teepakk ja kalender.» Kommikoti saavad nii Rõuge enda kui teistest omavalitsustest valla õppeasutustes käivad 1.–9. klassi lapsed. Tänavu on neid 750. Eakate jõulukingi saavad 70-aastased ja vanemad Rõuge valla elanikud. Neid pakisaajaid on 884.

Ka Antsla vallas ei ole ette nähtud rahalisi toetusi. Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum ütles, et eakate kingitus koosneb valla sümboolikaga sokipaarist, kalendrist ning piparkookidest. Lapsed saavad kommikohvri. «Sel aastal on paki väärtus seitse eurot. Eelarves on selleks planeeritud 13 000 eurot,» täpsustas Kirsbaum ning lisas, et kingisaajaid lapsi on vallas umbes 750, pensionäre aga 1100.