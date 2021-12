Mait Mölder: pühad kuulutavad meile armastuse sõnumit

Ka sel aastal oleme sisenenud jõuluaega. Ütlen siin teadlikult «ka», sest ebakindlust ja usaldamatust on viimastel aastatel külvatud meie südameisse piisavalt, et olla meelesegaduses isegi varem kindlatena paistnud asjade pärast oma elus. Infovoog on ammu ületanud meie suutlikkuse maailmas ja isegi meie endi lähiümbruses toimuvat adekvaatselt hinnata. Nõnda võibki igaüks oma meeldivuse järgi eri teabeallikatest kokku panna arvamuse, mis talle lihtsalt tundub õige, ilma et peaks põhjendama – miks.

Arvamuste paljusust ei tohiks segamini ajada tõega. Esimest on laialt leida ka siis, kui seda ei otsi, kuid teist pole garanteeritud kätte saada isegi juhul, kui oled selle väljaselgitamisele väga pühendunud. Tõde on alati meie väline ning seda tuleb märgata ja tunnistada. Arvamus on aga tundepõhine ja arvaja enda koostatud. Pole siis ju imestada, et me eelistame tõele arvamust, sest see on ju «minu enda oma, isiklik ja mulle omane».

Konfliktide ja sõdade ajalugu rajaneb lihtsal ideel. Keegi ütleb kellelegi: «Minul on õigus!» ja seega sinul ei ole ning teine pool pole muidugi nõus. Me võime omada kogu teadmist ja tõde maailmas ning hävitada sealjuures ennast, kui pole olemas seda, mis eelneb kõigele ja on aluseks elule – see on armastus.

Ma olen armastusest vaimustunud, sest see, kuidas ta muudab maailma, on imeline. Ta isegi muudab tõe enese kohati ebaoluliseks. Või vähemalt teisejärguliseks. Selle väite tõestuseks vaadakem jõululegende, mis koosnevad päkapikest, haldjatest, jõuluvanast; Grinchist, kes püüdis jõulusid nurjata; väikesest poisist, kes võitleb murdvarastega... kuni politseinikuni, kes paljajalu võitleb kurjategijatega. Neid on lugematul hulgal ning neid kerkib esile üha uusi. Need lood kõnetavad kogu oma fantastikas, sest selle sees on jutustused armastusest.

Jeesuse sünd ei ole hästiminemise sõnum. See on armastuse sõnum: raskused tulevad, kuid need ei pea meid maha murdma ja me ei pea kandma neid üksi. See on kehtiv ja tõene jumalik julgustus eranditult kõigile inimestele.

Jõulud on tõeliselt armastuse püha. Selle kõige alus on sündmus, mida teame Jeesuslapse sündimisena. Rõõmusõnum, mis inglitelt kostus: «Teile on täna Taaveti linnas sündinud Päästja, kes on Issand Kristus!», on maailma muutnud nüüdseks aastatuhandeid ja on aktuaalne ka täna. Teadmine või õigupoolest tunne, et midagi suuremat kui mina ja maailm on tulnud lähedale – mõistjana, selle asemel et olla kohtumõistja.

Tänapäevases kõnepruugis kasutame kohtumõistja tähendust hirmutava elemendina. See on keegi, kes tuleb meelevallaga ja maksab kätte kõige selle eest, mis tehtud valesti või veel hullem, jäänud tegemata. Pühakiri tunneb jumalikku kohtumõistjat teisiti – see on keegi, kes lahendab lesknaise ja vaeslapse riiuasja. Mõistev, kaasatundev ja malbe.