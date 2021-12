Tänavu on päästjad saanud kõrbema läinud toidu tõttu pea 500 väljakutset ning omapäi valmima jäänud toidust on alguse saanud 30 tulekahju. Toidukõrbemisest alanud põlengus on sel aastal elu jätnud kaks inimest.

„Need numbrid näitavad, et ka jõulude ajal tasub tuletada meelde vana tõde – kui teed sööki, jää kööki! Jõululauale on ikka kuulunud hea praad, verivorstid, mahlased ahjukapsad, piparkoogid ja muud maiused. Tõsi on, et toit valmib ahjus olles küll ise, kuid siiski on hoolas pererahvas samal ajal köögis ja hoiab silma peal, et hea kraam kõrbema ei läheks või kuum rasv kogemata põlema ei lahvataks,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets. Ta tuletas meelde, et köögis peaks igaks juhuks olema käepärast esmased tulekustutusvahendid, näiteks tulekustutusvaip või rasvakustuti, millega saab ohutult lämmatada ka rasvast tõusnud leegid.

Meeles tuleb pidada, et süttinud rasva ei tohi kustutada veega – vesi paiskab kuuma rasva laiali ning annab põlengule kustutamise asemel hoogu juurde.

Ohutust tuleb kindlasti meeles pidada ka väljaspool kööki. „Küünlaid põletades peab hoolitsema selle eest, et küünal oleks kindlalt kinnitatud ning eemal kergesti süttivatest materjalidest ja nagu lahtise tule puhul ikka – küünalt ei jäeta järelevalveta. Kui kütate ahju, pliiti või kaminat, siis hoolitsege selle eest, et kolde lähedal poleks kergesti süttivaid esemeid ning tuli ei jääks omapäi,“ lisas Saaremets.