Pärast jõululaupäevast suurt lumesadu on sahameestel nii reede õhtul kui laupäeva hommikul olnud rutt taga, et suuremate maanteede kõrval ka väiksemad küla- ja taluteed sõidetavaks lükata. Inimesed on nende panust märganud ning jagavad sotsiaalmeedias kiitust.