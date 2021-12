Piirilinnas tekitab rahulolematust tänavate olukord

«Maksame aga haldustasu, mis sisaldab ka tasu õue korraliku hooldamise eest. Mille eest maksame? Läksin eelmisel reedel pärast teatrietendust Tālavase tänaval koju. Nägin enda ees üht daami, kes kukkus neljakäpukile mu silme ees. Küsisin, miks ta sel ajal kodust lahkub. Pensionär vastas, et kardab päeval väljas liikuda, sest igal pool on palju rahvast, nii et ta käib ainult õhtul poes. Lisaks mäe otsas endise kino kõrval pargivad autod igal pool kus on vaba koht, jalakäijatel pole praktiliselt kohta, kuhu minna,» rääkis Põhja-Läti ajalehele Ziemellatvija rahulolematu Valka elanik, Valka kultuurimaja direktor Aivars Ikšelis.