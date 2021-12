Politsei võttis Võrus 16-aastase noormehe käes olnud viinapudeli hoiule

Ühe Võru kaupluse turvatöötaja märkas pühade ajal, kuidas täisealine meesterahvas ostis poest pudeli viina, mille kauplusest väljudes andis alaealisele noormehele. Turvatöötaja pidas mõlemad isikud kinni ja andis üle politseile.

«Politsei kohale jõudes oli avamata viinapudel 16-aastase noormehe käes ning viina ostnud 25-aastane mees väitis, et andis selle vaid korraks talle hoida,» valgustas asjade edasist käiku Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. Tol hetkel pidas politsei tema sõnul kiireimaks lahenduseks võtta alkoholipudel hoiule, kuni on selge, kellele ja mis eesmärgil see soetati.

«Iseenesest ei ole aga seaduse mõttes oluline, kas alkoholipudel on avatud või kinnine. Ka alkoholi omamine alaealisele on keelatud,» rõhutas Virk. «Praegu võime spekuleerida, et küllap just terava silmaga turvamehe sekkumise läbi jäi alaealisel mehehakatisel see meelemürk seekord manustamata.»

Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on veel väljaselgitamisel.

Virk lisas, et taolistel juhtudel suhtleb politsei kindlasti lapsevanematega, kel võimalus oma äranägemise järgi noorukit õigele teele suunata. «Suurema tähelepanu osaliseks saavad aga ülekaalukalt need, kes alaealistele alkoholi võimaldavad. Alaealise soov alkoholi tarbida saab nimelt paljuski realiseeruda just seetõttu, et leidub täiskasvanu, kes talle alkoholi kättesaadavaks teeb. Tagajärgi näeme politseitöös liigagi tihti – õnnetused, kuriteo ohvriks sattumine, tõsised sõltuvusprobleemid ja nõnda edasi.»