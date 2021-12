Meeste põhiklassis läks orienteerumisklubi Peko täispangale ja pani eeldatava favoriitvõistkonna – Mattis Jaama - Kevin Hallop – kõrval välja veel teise võistkonna, mille koosseisus noorteklasside tipud Olle Ilmar Jaama ja Timo Kudre.

Noored valmistasid kõigile üllatuse, kui olid veel kahe vahetuse järel kindlalt juhtimas ja tulid kolmandastki vahetusest koos klubi esindusmeeskonnaga. Alles võistluse teises pooles said suurfavoriidid noorte ees mõningase edu ja lõpetasid võitjatena ajaga 50.50. Edu noorte konkurentide ees oli lõpuks 54 sekundit. Pronksmedalid teenis ajaga 56.02 OK Ilves meeskond, mille koosseisus kaks venda – Rimmo ja Andres Rõõm.

Ka naiste põhiklassis käis heitlus kullale kahe võistkonna – Rakvere OK ja OK Peko vahel. Kaisa Roobal õnnestus Rakvere kohe esimeses vahetuses Mari Linnuse vastu juhtima viia ning koos Epp Paalbergiga suutsid nad hoida stabiilset vahet konkurentide eest lõpuni välja.

Peko võistkonna teine liige oli Doris Kudre. Kuld- ja hõbemedalistide lõpuajad olid vastavalt 48.22 ja 50.09. Ka selles klassis läksid pronksmedalid OK Ilves võistkonnale koosseisus Kaisa Sander - Katrina Ojavee-Kutsar lõpuajaga 60.25.