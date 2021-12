Põlgaste lasteaed avab uue rühma

Praeguses lapsehoius on kohti 10 lapsele ning lasteaias on üks rühm, milles on 18 kohta. Alates järgmise aasta 5. veebruarist hakkab lasteaias olema kaks rühma, kus on kohti kokku 34 lapsele, seega tekib täiendavalt juurde kuus kohta. Lasteaia avatavast rühmast tulenevalt lõpetab lapsehoid samal päeval tegevuse.