Prokurörile esitati kahtlustus valeütluste andmises

«Tänaseks teada olev info oli piisav kahtlustuse esitamiseks. Prokuratuur peab äärmiselt oluliseks seda, et meie töötajate usaldusväärsus oleks väljaspool küsimust ning kontrollime tõusetunud kahtlusi täie tõsidusega. Aro Siinmaa on hinnatud kolleeg ning koos uurimisasutusega teeme omalt poolt kõik, et menetlus lõpuni viia võimalikult kiiresti, et pärast tõendite kogumise lõppu saaks hinnata, kas tõusetunud kahtlused on alusetud või peame kolleegile tegema etteheite kuriteo toimepanemises,» selgitas peaprokurör Andres Parmas.