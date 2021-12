Nadežda Alliksaare viimased aastad sellest 27-aastasest perioodist on kulunud noortega tegelemise tähe all eelkõige Pühajärve noorte kotkaste ja kodutütarde rühmas, mille loomisest täitus mullu viis aastat. Viimatine ettevõtmine on seotud Vabadussõjas osalenud inimeste elusaatuste uurimisega ja nende vaprate sangarite haudade hooldamisega.