Maarius Suviste: mõisapreili ja professor

Kui muidu on Kallasele aeg-ajalt ette heidetud otsustamatust, otsustega viivitamist, siis äsja tegi ta käigu, mis paljudele asjaosalistele endilegi ootamatu oli. Aga otsus tuli, meeldigu see või mitte.

Kõrvaltvaatajale jättis valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukoja laialisaatmise ajastus ja läbiviimine rapsiva ja pisut kentsaka mulje. Nüüd juba teadusnõukoja endine juht, Räpinast pärit professor Irja Lutsar sai enda ootamatust taandamisest teada peaministri telefonikõne kaudu. Vabatahtlik see äraminek tema sõnul ei olnud. Ning just enne jõule – paremat aega annab ju otsida. Kuid eks ole varemgi öeldud, et on inimesi, kes kohe oskavad.

Vähe sellest. Ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik on ajakirjanduses tunnistanud, et sai Lutsari väljavahetamisest teada, kui see oli juba toimunud. Teisisõnu: koalitsioonikaaslane ei teavitanud partnerit eelnevalt muudatustest nii olulisel rindel.

Või tuligi taas päevakorrale juba vanast ajast teada tõdemus, et kaks naist ühte kööki ära ei mahu?

Põhjendused minemalöömiseks, mis on meelde jäänud, on pehmelt öeldes humoorikad. Küll on keegi väsinud, tohutult väsinud. Küll vajab keegi puhkust, nii ruttu ja nii palju, et isegi ärasaatja on sellest paremini teadlik kui ärasaadetav ise.

On jäänud mulje, et Kaja Kallas justkui ei saanud leppida sellega, et pressisõbraks valitud Irja Lutsar ja teised endised teadusnõukoja liikmed rääkisid ning suhtlesid avalikkusega vabalt ja arusaadavalt. Nii nagu neile õige tundus. Andsid ise intervjuusid, jagasid ise soovitusi. Või tuligi taas päevakorrale juba vanast ajast teada tõdemus, et kaks naist ühte kööki ära ei mahu?

Tõsi, on iga valitsusjuhi õigus komplekteerida just säärane meeskond, nagu ta ise heaks arvab ja õigeks peab. Meenutuseks: Irja Lutsari tõi teadusnõukoda juhtima endine peaminister Jüri Ratas.