Kolleeg Ülle Juht Valga kultuurikeskusest heade sõnadega kokku ei hoidnud. «On inimesi, kes tulevad ja lähevad. On inimesi, kes jäävad. Merce Mäe on jätnud maha jäljed, mis jäävad. Ning see on sügavat kummardust ja austust väärt!» Nii nagu teisedki kohalolijad, iseloomustab Juht kolleeg Mäed ülivõrdes: alati rõõmsameelne, lihtne, siiras, südamlik, kohusetundlik, suurepärane ja vägev naine – selline on Merce Mäe!