Vaiknemetsa sõnul on omikroni tõttu neljas laine alanud, kuid pole selge, mida see tähendab.

«Teadlased alles hindavad andmeid, kuid senised andmed ütlevad, et see tüvi on palju nakkavam kui deltatüvi ning murrab lihtsamini immuunkaitsest läbi,» nentis ta.

«Omikron põhjustab vähem rasket haigestumist, mis on hea uudis, kuid suurem nakkavus võib kõik selle nullida,» märkis Vaiknemets.

Kuna inimesed võivad haigestuda kergemalt, siis võib Vaiknemetsa hinnangul koormus nihkuda haiglatelt kiirabile ja perearstidele.

«Lootust annab ravimite arendamine. Ma usun siiralt, et meil olevad tööriistad aitavad ka omikrontüve vastu – hügieen, distantsihoidmine ja maskikandmine. Seda peab tegema pidevalt ja tehke kõike korraga. See talv võiks jääda viimaseks nii raskeks talveks, aga edasine sõltub meist kõigist,» rääkis Vaiknemets.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp märkis, et omikrontüve inkubatsiooniperiood on ligi kolm päeva ja lühem kui deltatüve puhul. «Omikrontüvi on nüüd juba domineeriv tüvi,» nentis ta.

Vaiknemetsa sõnul on Eesti elu võrreldes mõne teise riigiga olnud suhteliselt tavapärane.

«Täname neid, kelle tõttu oleme vastu pidanud. Terviseamet on aasta jooksul kõvasti kriitikat saanud, kuid uskuge mind, see ei ole olnud kurtidele kõrvadele. Me ei tee otsuseid sisetunde pealt,» ütles ta.