Talituste reorganiseerimine tulenes vajadusest muuta osakonna tegevus tõhusamaks ning tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti, teatas rahandusministeerium.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on olemasoleva struktuuriga töötatud haldusreformijärgselt üle kolme aasta. «Talitusejuhid on tubli töö tulemusena taganud kõigi maavalitsustest üle tulnud ülesannete täitmise, samas on mõned tegemised jõudnud ka oma loogilise lõpuni,» sõnas minister. «Oleme lõpetanud toimetamise maavalitsustest alles jäänud varadega ja arhiivide korrastamisega ning oluliselt on vähenenud juhtimise funktsioon.»

Seoses uuendustega asub ametisse ka mitu uut talituste juhti. «Talituse juhi üheks suuremaks plussiks on kohalike olude ning inimeste tundmine, mis esindab riigi ülesannete rakendamisel maakonna tasandi vaadet ja suundi,» märkis Aab.