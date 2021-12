Murdmaasuusatamise Eesti meistriteks krooniti Keidy Kaasiku ja Raido Ränkel

«Lisaks Eesti meistrivõistlustele oli võistlus kantud ka Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni FIS võistluskalendrisse. See tähendab, et meie enda sportlastel oli võimalik teenida väärtuslikke FISi punkte kodust kaugele sõitmata. Pealegi oli tänane võistlusrada üsna raske, võib isegi öelda, et maailmakarikaetapi raskusastmega, mistõttu pakkus see sportlastele hea võrdlusvõimaluse, kus nad oma hetkevormiga asuvad,» ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.